²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¡Ê50¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÁêÀî¤Ï¡Ö¡ØÇîÂ¿¤É¤ó¤¿¤¯¡Ù¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£2Æü¤ËÈäÏª¤·¤¿¡ÖÇîÂ¿¤É¤ó¤¿¤¯¹Á¤Þ¤Ä¤ê¡×Á°Ìëº×¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¡¢¤Ð¤Ã¤¿¤ê¥ì¥ª¥ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿µ­Ç°¤Ë¥Ñ¥Á¥ê¡×¤Èµ­¤·¡¢²Î¼ê¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤Î¶öÁ³Áø¶ø¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£