¤³¤Ã¤Á¤ÏËèÆüÉ¬»à¤Ë²È»ö¤ä°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢É×¤«¤éÍ¾·×¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥±¥ó¥«¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤È¿ÌÌ¡¢¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤è¤¯¤½¤ó¤Ê·Ú¤Ï¤º¤ß¤ÊÈ¯¸À¤¬¤Ç¤­¤ë¤Ê!?¡×¤ÈÅÜ¤ê¤¬ÇúÈ¯¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÖºÊ¤ò¥×¥ÁÀÚ¤ì¤µ¤»¤¿É×¤Î¤¦¤Ã¤«¤êÈ¯¸À¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤ÎÆü²¶¤â°û¤ß²ñ¤ÎÍ½Äê¤¢¤Ã¤Æ¤µ¡Á¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ1Ç¯¡¢´·¤ì¤Ê¤¤°é»ù¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿