2025Ç¯5·î3Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦Ä«Á¯ÆüÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¿©Æ²¤Ç¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑ¤òÃÇ¤é¤ì¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ë2Æü¡¢¡Ö´Ú¹ñÎ¹¹ÔÃæ¡¢¥«¡¼¥É·èºÑ¤òÃÇ¤é¤ì¤¿³°¹ñ¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ëÅê¹Æ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Ç2¿Í¤ÎÇ¯ÇÛ½÷À­¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥Ý¥Ã¥­¤ÎÅ¹¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡×¡Ö¥«¡¼¥É¤ò»È¤¨¤ë¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é