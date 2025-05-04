¸µ¾¯Ç¯Ââ¤Î¿¢Áð¹î½¨¤µ¤ó¤¬4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ÖKATSUHIDE UEKUSA 2025 ¡ØMOVING ON-4th Season-¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë2¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´28¶Ê¤ò²Î¤¤¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¿¢Áð¹î½¨ ¡Û¡É²¶¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä3¿Í¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È¡ÖÎÞ¡×¾¯Ç¯Ââ40¼þÇ¯¤ËÁ´¥·¥ó¥°¥ë25¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¾¯Ç¯Ââ¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ëº£²ó¡£³«±é2Ê¬Á°¤Ë¤Ï¡É¾¯Ç¯Ââ¡ª¥Ë¥Ã¥­¡¢¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ò¥¬¥·¤¯¤ó¡É¤È²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó