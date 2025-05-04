¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢ºî¼Ô¡¦¤¢¤ª¤Ð(@ao_ba0524)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¥Þ¥ÞÆ±»Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯É×¤äÉ×¤Î²ñ¼Ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Þ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤­¹þ¤àÌñ²ð¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¤òÉÁ¤¤¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£ÍÄÃÕ±à¤ÇÊÝ¸î¼ÔÌò°÷¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢±¿Æ°²ñ¤Ç¤ÎÃ´Åö¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ì¼ê¥Þ¥Þ¡¦¥×¥êÈþ¤Ï±¿Æ°²ñÅöÆü¤ò¤ä¤¿¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡©¡Ø¤ªÉ±ÍÍµ¤Ê¬¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¡ÙÂè13ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ©ao_ba0524 ©ao_ba0524 ©ao_ba0524