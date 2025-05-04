¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒW¥ê¡¼¥°¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¡ÖW¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤¬3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎMVP¤Ë¤ÏÉÙ»ÎÄÌ¤Î2Ï¢ÇÆ¤ò»Ù¤¨¤¿¥¬¡¼¥É¤ÎÄ®ÅÄÎÜÍ£¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬½é¼õ¾Þ¡£´û¤Ë¼õ¾Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎMVP¤È¹ç¤ï¤»¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä®ÅÄ¤ÏÃÅ¾å¤Ç¡ÖÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢»ä¤¬¤³¤Î¾Þ¤òÄº¤±¤ë¤³¤È¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬µ±¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÌò³ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ