5·î4Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024-25 SEASON¡×¤ÎB1¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ÏÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¡£Á´ÂÎ½ç°Ì¤¬³ÎÄê¤·¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¥êー¥°Á´ÂÎ1°Ì¤È2°Ì¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É¤Î¾å°Ì¤È²¼°Ì¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óºÇ½ªÀï¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È½ç°Ì¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦º®ÀïÌÏÍÍ¤Ë¡£¥êー¥°1°Ì¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã