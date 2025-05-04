¥É·³¥Ê¥¤¥ó¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î½é¾¡Íø¤ò¥Ó¡¼¥ë¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 10¡¼3 ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤¬3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç¡Ö3ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡£8²ó¤Ë¤Ï6¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÅ¨ÃÏ¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥Ó¡¼¥ë¥·¥ã¥ï¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¡ÊÀ¹¤ê¾å¤¬