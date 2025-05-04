10Æü¤ÎµþÅÔ¥á¥¤¥ó¤Ï¡ÖÂè73²óµþÅÔ¿·Ê¹ÇÕ¡×¡ÊG2¡¢¼Ç2200¥á¡¼¥È¥ë³°²ó¤ê¡Ë¤À¡£13Ç¯¥­¥º¥Ê¤Ï¤³¤³¤È¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÏ¢¾¡¡¢19Ç¯¥í¥¸¥ã¡¼¥Ð¥í¡¼¥º¤Ï¤³¤³¤Î2Ãå¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥È¥é¥¢¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊG1¡¢6·î1Æü¡¢Åìµþ¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿Åì¾åºÇ½ªÊØ¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¡£Àº±Ô¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£¥È¥Ã¥Ô¥Ü¡¼¥ó¤ÏÉðË­¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÇ¯ÌÀ¤±¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼2ÀïÌÜ¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤ÈµÙ¤ßÌÀ¤±¤ÎÁ°Áö1¾¡¥¯¥é¥¹¤â²÷¾¡¡£7Æ¬Î©¤Æ¤ÎºÇ¸åÊý¤«¤é¥á¥ó¥Ð