WEST.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼7¿ÍÁ´°÷¤¬¼ç±é¤Î±Ç²è¡ÖÎ¢¼Ò°÷¡£-¥¹¥Ñ¥¤¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤í¤Æ¤Þ¤¹-¡×¤Î¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ°§»¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¾å¤Ë¤Ï¡¢½Å²¬Âçµ£¤µ¤ó¡¢¶Í»³¾È»Ë¤µ¤ó¡¢Ãæ´Ö½ßÂÀ¤µ¤ó¡¢¿À»³ÃÒÍÎ¤µ¤ó¡¢Æ£°æÎ®À±¤µ¤ó¡¢ßÀÅÄ¿òÍµ¤µ¤ó¡¢¾®ÂíË¾¤µ¤ó¤È¡¢7¿ÍÁ´°÷¤¬ÀªÂ·¤¤¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚWEST.¡¦½Å²¬Âçµ£¡Û¥á¥ó¥Ð¡¼7¿ÍÁ´°÷¼ç±é±Ç²è¸ø³«¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤¿»þ´Ö¤Ï²¿¤â¤Î¤Ë¤âÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÊõÊª¡×¡Èº£Æü¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¥â¡¼¥É¡×¡È¤È¤¤¤¦茺ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é