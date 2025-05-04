¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Crayon Pop½Ð¿È¤Î¥½¥æ¥ë¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤òSNS¤Ç¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÃíÌÜ¡Û´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤Î¡È¥¿¥Ö¡¼¡É¤òË½Ïª¤¹¤ëK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¡¢CRAYON POP¤â¡Ä¡£5·î3Æü¡¢¥½¥æ¥ë¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¡Ö»ä¤Î°¦¤é¤·¤¤²Ä°¦¤¤»Ò¤¿¤Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢É×¤ÇH.O.T½Ð¿È¤Î¥à¥ó¡¦¥Ò¥¸¥å¥ó¤È¤Î´Ö¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹½÷¥à¥ó¡¦¥Ò¥æ¥ë¤Á¤ã¤ó¤È¡¢Ä¹ÃË¥à¥ó¡¦¥Ò¥¦¤¯¤ó¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÐÄïÃçÎÉ¤¯´ó