°Å°Ç¤ËÐÊ¤à¤Ê¤ó¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤¶¶¡£¤¹¤ë¤ÈÆÍÁ³¡¢¶¶¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ë²Ð²Ö¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¶¶¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ë²Ð²Ö¤¬Áö¤ë½Ö´Ö ÊÆ4·î28ÆüÌë¡¢¥¤¥ê¥Î¥¤½£Ãæ±ûÉô¤ÎÅÔ»Ô¡¦¥Ô¥ª¥ê¥¢¤Ç¡¢ÇúÇË¤Ë¤è¤ë¶¶¤Î²òÂÎºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÇúÇË¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¡Á6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë·×²è¤Ç¡¢²òÂÎ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î8²ó¤Î¤¦¤Á¤Î4²óÌÜ¤ÎÇúÇË¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥ê¥Î¥¤½£±¿Í¢¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢70Ç¯°Ê¾å»È¤ï¤ì¤Æ¤­¤¿¤³¤Î¶¶¤Ï¡¢¥Ô¥ª¥ê¥¢ÅÔ»Ô·÷¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë