5·î4Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿11R¡¦¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊL¡¦3ºÐ¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¼Ç2000m¡Ë¤Ï¡¢²£»³Åµ¹°µ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥ì¥Ç¥£¥Í¥¹¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦º«¹×¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£3/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥¸¥ç¥¤¥¨¥Ã¥í¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥«¥ì¥ó¥é¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦¾®ÎÓ¿¿Ìé¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:59.3¡ÊÎÉ¡Ë¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¸Íºê·½ÂÀµ³¾è¡¢¥ì¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦¹ñ»Þ±É¡Ë¤Ï13Ãå¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç²£»³Éð»Ëµ³¾è¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥·¡¼¡Ê²´3¡¦Èþ±º