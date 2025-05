サウナはフィンランドが発祥とされる蒸気浴の一種であり、日本でも2020年頃からサウナブームが起きるなど、今日では世界各国で親しまれています。スウェーデンで行われた研究では、サウナによく入る人は健康状態がよく、エネルギーレベルが高く、幸福度が高いという結果が明らかになりました。Full article: Sauna bathing in northern Sweden: results from the MONICA study 2022https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2