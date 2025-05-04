¥µ¥¦¥Ê¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤¬È¯¾Í¤È¤µ¤ì¤ë¾øµ¤Íá¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â2020Ç¯º¢¤«¤é¥µ¥¦¥Ê¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤­¤ë¤Ê¤É¡¢º£Æü¤Ç¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤è¤¯Æþ¤ë¿Í¤Ï·ò¹¯¾õÂÖ¤¬¤è¤¯¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Full article: Sauna bathing in northern Sweden: results from the MONICA study 2022https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2