4Æü¸á¸å¡¢·§ËÜ¸©À¾¸¶Â¼¤Î»³¤ÎÃæ¤Ë¥Ñ¥é¥°¥é¥¤¥Àー¤¬ÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Áà½Ä¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤Î½÷À­¤¬¹ø¤Î¹ü¤òÀÞ¤ëÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È4Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢À¾¸¶Â¼¾®¿¹¤Ç¡Ö½÷À­¤¬ÌÚ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áá¤¯Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Áà½Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÊ¡²¬»Ô¤Ë½»¤à50Âå¤Î½÷À­¤Ç¤¹¡£ ½÷À­¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ï½ý¤Ê¤É¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·§ËÜ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¹ø¤Î¹ü