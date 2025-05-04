¾®³ØÀ¸¤È¤Î¹çÆ±·Î¸Å¤ËÎ×¤ó¤À³ÑÅÄ²Æ¼Â¡áÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è½ÀÆ»½÷»Ò48¥­¥íµé¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡ÊSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬4Æü¡¢º£¸å¤Î³èÆ°Êý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÏº÷Ãæ¤È¤Î¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¤Î¹ÖÆ»´Û¤ÇÁ´¹ñ¾¯Ç¯Âç²ñ¡Ê5Æü¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¾®³ØÀ¸¤È¤Î¹çÆ±·Î¸Å¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¸ÞÎØÇÆ¼Ô¤À¤±¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¶â¿§¤Î¥¼¥Ã¥±¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï»î¹çÍÑ¤Î½ÀÆ»Ãå¤À¤±¤Ç¡Ö»î¹ç¤Î»þ¤Ë¤·¤«Ãå¤¿¤¯¤Ê