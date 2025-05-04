¥µ¥ó¥Þ¥ê¥¨¤Ï4·î23Æü¡¢¡Ö"Æ´¤ì¤Î°ÛÀ­¤ÎÀèÇÚ"Í­Ì¾¿Í¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï4·î1Æü¡Á2Æü¡¢20¡Á30Âå¤Î²ñ¼Ò°÷1,011Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£¿¦¾ì¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¤¤¿¤éÆ´¤ì¤ë°ÛÀ­¤ÎÍ­Ì¾¿Í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤(ÃËÀ­¤¬²óÅú)ÃËÀ­¤Ë¡¢¿¦¾ì¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¤¤¿¤éÆ´¤ì¤ë¤È»×¤¦°ÛÀ­¤ÎÍ­Ì¾¿Í¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤²óÅú¤Ï¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¡×(24.3%)¤Ç¡¢¡¢¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¡×(23.1%)¡¢¡ÖÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡×(19.1%)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£½÷À­¤ËÊ¹¤¤¤¿¿¦¾ì¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¤