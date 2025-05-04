¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¸µµ­»ö¤Ç¸«¤ë¡Û YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¶¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥Æ¥¤¥¯¡Ë¤¬¡¢¹á¹Á¤ÎÃÏ¾åÇÈTV¶ÉViuTV¤Î¿Íµ¤²»³ÚÈÖÁÈ¡ØCHILL CLUB¡Ù¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤é¤¿¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØCHILL CLUB X THE FIRST TAKE: The Stage of Voice¡Ù¤¬ËÜÆü5·î4Æü¡ÊÆü¡ËÌë¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£ ¡ØCHILL CLUB X THE FIRST TAKE: The Stage of Voice¡Ù¤Ï¡¢¹á¹Á¤Î²»³Ú¤ò¹ñºÝÉñÂæ