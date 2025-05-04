¡ÖRIZINÃËº×¤ê¡×¤¬4Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¡£Âè2»î¹çÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»³ËÜ¥¢¡¼¥»¥ó¤¬¡¢¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¥°¥À¥¦¥ó½Ð¿È¤Î³ÊÆ®²È¡¢ÉÚß·ÂçÃÒ¤Ë2R¥ê¥¢¥Í¥¤¥­¥Ã¥É¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥»¥ó¤ÎÁÄÉã¤Ï1972Ç¯¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°57kgµéÆüËÜÂåÉ½¤Î»³ËÜ°êÜÆ¡£Êì¿Æ¤Ï¸µ½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î»³ËÜÈþÍ«¡¢½ÇÉã¤ÏÁí¹ç³ÊÆ®²È¤Î»³ËÜ¡ÉKID¡ÉÆÁ°ê¤Ç¡¢½ÇÊì¤Ï¸µ½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î»³ËÜÀ»»Ò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£2015Ç¯¤Ë¥×¥í³ÊÆ®²È¥Ç¥Ó¥å