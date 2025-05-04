¢¡¤ê¤½¤ÊB¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë½à¡¹·è¾¡Âè1ÀïÊ¡²¬74¡½46Ê¡°æ¡Ê4Æü¡¢ËÌ¶å½£»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û¡Ë1Éô¡ÊB1¡Ë¾º³Ê¤ò·ü¤±¤¿2ÀïÀè¾¡Êý¼°¤ÎPO½à¡¹·è¾¡Âè1Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢7µ¨¤Ö¤ê¤ÎB1Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹À¾ÃÏ¶è²¦¼Ô¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬ÅìÃÏ¶è4°Ì¤ÎÊ¡°æ¤Ë²÷¾¡¤·¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£Âè2Àï¤Ï5Æü¤ËÆ±ÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Ê¡²¬¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤ÇPO¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ê¡°æ¤ËÂÐ¤·¡¢Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤³¤½16¡½14¤È¶ìÀï¡£¤·¤«¤·Âè2