JO1¤ÎÆ¦¸¶°ìÀ®¤ÈINI¤ÎÃÓºêÍý¿Í¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤­¡×¡Ë¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØBADBOYS ¡¾THE MOVIE¡¾¡Ù´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢Ê¼Æ¬¸ù³¤¡¢À¾ÀîÃ£Ïº´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿È¤Ëµ¯¤­¤¿¡ÈBAD¤Ê¤³¤È¡É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤¿Æ¦¸¶°ìÀ®¤Î¶»¸µ¤ò¤Î¤¾¤­¹þ¤àÃÓºêÍý¿ÍËÜºî¤Ï¡¢1988Ç¯¤«¤é1996Ç¯¤Þ¤Ç¡Ö¥ä¥ó¥°¥­¥ó¥°¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¹¨¤Ë¤è¤ëÅÁÀâÅªÉÔÎÉÌ¡²è¤Ç¡¢²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤â±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿