¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¤¬£´Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»°ÂðÍµ»Ê¡Ê£·£´¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÀÐÁÒ»°Ïº¡Ê£·£¸¡Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÇÇÐÍ¥¤Î»ûÈøæâ¡Ê£·£·¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£»°Âð¤¬ÀÐÁÒ¤Ë¡Ö¼ã¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢ÀÐÁÒ¤Ï¡Ö¤â¤¦¥¸¥¸¥¤¤À¤èËÜÅö¤Ë¡×¤ÈÊÖÅú¡£»ûÈø¤Ï¡Ö£·£·¡ÊºÐ¡Ë¤À¤«¤é¤Þ¤À²¶¤ÎÊý¤¬¼ã¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£ÀÐÁÒ¤¬¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¸µµ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£Á´Á³ÉáÄÌ¤À¤«¤é¡£¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤·