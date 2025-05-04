³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£ÎÃËº×¤ê¡×¡Ê£´Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Î£³Ê¬£³¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¤Î£Ò£É£Ú£É£Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ð¥¦¥ÈÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ëÀï¤Ç?À¤³¦¤ÎÅÄÃæ?¤³¤È¹Ä¼£¡Ê£³£µ¡Ë¤¬?¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿Â§²¦?¤³¤È¥·¥Ê¡¦¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¡Ê£³£·¡ËÁê¼ê¤È°ú¤­Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤Î·×ÎÌ¤Ç¤Ï¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤¬£¹£¸¥­¥í¡¢¹Ä¼£¤¬£·£°¡¥£´¥­¥í¤È¼Â¤ËÂÎ½Åº¹£²£·¡¥£¶¥­¥í¤Î?°Û¼¡¸µÂÐ·è?¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë½à¤¸¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¡£¥Ï¥ó¥Ç¤È¤·¤Æ¹Ä¼£¤¬£¸¥ª¥ó¥¹¡¢¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤¬£±£²