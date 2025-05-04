¸½ÃÏ£µ·î£³Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô)¤ÎºÇ½ªÀá¤Ç¡¢ÅÄÃæÊË¤¬½êÂ°¤¹¤ë¼ó°Ì¤Î¥ê¡¼¥º¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¥×¥ê¥Þ¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¾º³Ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤¬£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¤Ê¤«¡¢18Ê¬¤Ë¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢53Ê¬¤Ë¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ë¥ç¥ó¥È¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢90¡Ü£±Ê¬¤Ë¤Ï¥Þ¥Î¡¼¡¦¥½¥í¥â¥ó¤¬±¦Â­¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¾¡¤Á