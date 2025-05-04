¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/04¡ÛTravis Japan¤Î¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤ÈµÈß·´×Ìé¤¬4Æü¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖCHINTAI presents ¤­¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å Chapter ¡ô0 ¡ÁTouch Your Heart¡Á¡×¡ÊTOKYO FM¡¿Ëè½µÆüÍË12»þ30Ê¬¡Á12»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÈß·¤¬¼«¿È¤ÎÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥é¥¸¥ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¢¤¶¤È¤¤¥Ý¡¼¥º¢¡¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡¢µÈß·´×Ìé¤ÎÇº¤ß¤Ë¡ÖÍ¥¤·¤¤¤«¤é¤³¤½¡×¤³¤ÎÆü¡¢µÈß·¤Ï¡Ö·ë¹½¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¿È¤ÎÇº¤ß¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï