¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡Ö³§¤µ¤ó¤ÈºÇ¹â¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡Ê¾®ß·°¦¼Â¡Ë »Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¢âJOY¤¬5·î3Æü¤Ë¡¢²£¿Ü²ì»Ô»°³Þ¸ø±à¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Î¡ØOCEAN MARKET FES 2025¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¢âJOYÌî³°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ ¡Ø¢âJOYÌî³°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¡¢²£¿Ü²ì»Ô»°³Þ¸ø±àÆâ¤ÎÆÃÀßÌî³°¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ14:00&#653