ê¸ºÂ¡¦½÷À­¤Î±¿Àª ¸½ºß¤Îê¸ºÂ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¼¡¡¹Íè¤ë»Å»ö´ØÏ¢¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÎÊ£»¨¤Ê¾õ¶·¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¡¢²¿¤«¤È³ëÆ£¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢º£½µ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¤â»×¤ï¤º¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È´¶¤¸¤ëÆâÍÆ¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¡£Çº¤à¤È¤Ä¤¤Â­¤¬»ß¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤Þ¤º´¶¤¸¤¿¤Þ¤Þ¤ËÆ°¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ò¥ó¥È¤âÆÀ¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢»Å»ö´ØÏ¢¤Ç½Ð²ñ¤¦¿Í¤«¤é¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¾ð