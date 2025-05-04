Photo: Haruki Matsumoto ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥É¥Ê¥Ó¤âÉáµÚ¤·¡¢¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤ÎÆ»°ÆÆâ¤äBGM¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ËÍê¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¼ÖÆâ¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄê°ÌÃÖ¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ª¼êº¢¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼¤Ç¤â½½Ê¬¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤¬»î¤·¤ÆÊØÍø¤À¤Ã¤¿¡ÖVacuum Magnet¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿¿¶õµÛÃå