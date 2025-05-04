»£±Æ¡§Å£Ìî¹§¹¨ ¡ÊC¡Ë️VIVA LA ROCK 2025 ALL RIGHTS RESERVED. HANA¤¬£µ·î£³Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤Î¡ØVIVA LA ROCK 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¿·¶Ê¡ÖBurning Flower¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHANA¡ÖVIVA LA ROCK 2025¡×¤ÎÌÏÍÍ HANA¤ÏSTAR STAGE¤Ë½Ð±é¤·¡¢½é¤Î¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥É¤ÎÊÔÀ®¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£³Ú¶Ê¤ÏBillboard JAPAN HOT100 1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¡¢¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖDrop¡×