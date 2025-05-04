º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢¥É¥¿¥Ð¥¿¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¡×¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 10¡¼3 ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë¼¿¹õ¤ÎÌë¶õ¤Ëµ±¤¯ÇòÀ±¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢5²ó98µå6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¡£7»î¹çÌÜ¤Ç¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿½é¾¡Íø¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£°­Å·¸õ¤Î±Æ¶Á¤Ç3»þ´Ö6Ê¬¤Î³«»ÏÃÙ±ä¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£¿¼Ìë