¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/04¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¡Ê¥¸¥§¥¤¥ª¡¼¥ï¥ó¡Ë¤ÎÆ¦¸¶°ìÀ®¤ÈINI¡Ê¥¢¥¤¥¨¥Ì¥¢¥¤¡Ë¤ÎÃÓºêÍý¿Í¡Ê ¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤­¡×¡Ë¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖBADBOYS -THE MOVIE-¡×¡Ê30Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¡£ÃÓºê¤¬¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛINIÃÓºêÍý¿Í¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ø¥¢»Ñ¢¡ÃÓºêÍý¿Í¡¢È±¤¬ÀÚ¤ì¤ëËÁÆ¬¤Î°§»¢¤ÇÊ¡²¬¸©½Ð¿È¤ÎÃÓºê¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï¹øÈ´¤«¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×