¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡×¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî¤µ¤ó(57)¤Î¸µºÊ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î°¡´õ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤ªÊÛÅöºî¤ê¤¬SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°ì·îÃæº¢¤«¤éËèÄ«¤Î¤ªÊÛÅöÀ¸³è¤â½ªÎ»¤·»°¥ö·î²á¤®¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ë½Ð¤ë»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤â¤«¤±¤º¡¢Ìë¹¹¤«¤·Netflix¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤â¤¹¤«¤¹¤«¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤Î¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Ê¤ó¤Æ°ìÀÚÆ°¤«¤º¡£¤µ¤¾¤«¤·¤ªÊÛÅöºî¤ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÍ¥²í¤ÊÄ«¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤­¤ä¡¢¿Í¤Ï¤ä