Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï¸½ÃÏ£µ·î£³Æü¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡½¥È¡ÊACLE¡Ë·è¾¡¤Ç¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ë£°¡Ý£²¤ÇÇÔÀï¡£DAZN¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤Ç¡¢20ºÐ¤ÎMFÂç´ØÍ§æÆ¤¬½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¿´¶­¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Èá´ê¤Î¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤òÌÜ¤¶¤·¤¿Àîºê¤Ï¡¢½øÈ×¡¢Áê¼ê¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤â·è¤áÀÚ¤ì¤º¡£35Ê¬¡¢42Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¡£¸åÈ¾¤Ï¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç£±ÅÀ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂç