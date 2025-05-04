FRUITS ZIPPERÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡Ê26¡Ë¤¬4Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°11»þ45Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤ÎYouTubeÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÇº¤ßÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ¤í¤Þ¤ó¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê30¡Ë¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò²áµî¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤Æ³èÆ°µÙ»ß¡£µÈËÜ¶½¶È¤Ï4·î28Æü¡¢Æ±ÆüÉÕ¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï·ÀÌó²ò½ü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò¥Ü¡¼¥ÉÀâÌÀ¡¢ÅÓÃæ¡¢µÈËÜ¶½¶È¤ÎÀèÇÚ·Ý¿Í¤Î¿ØÆâÃÒÂ§¡Ê51¡Ë¤â¡¢µÈ