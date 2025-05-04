¸½Âå¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊAT¡Ë¤À¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ê¤É°ìÉô¤Î¼Ö¼ï¤Ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊMT¡Ë¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´º¤¨¤ÆMT¤òÁª¤Ö¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë¤ÏMT¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë·ëÏÀ¤òÀè¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤ÏMT¤òÁª¤Ö¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÇAT¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤¬¡¢AT¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎºÇ¹âÊö