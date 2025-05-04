Instagram¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¯±Û¤·¤Î½Ö´Ö¤¬¶á¤Å¤¯¤Ê¤«¡¢¿²¤ÃÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¦¤¿¤¿¿²¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¼Æ¸¤¤µ¤ó¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ïµ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç13.5Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡Ö¤½¤³¤ÇÇ¯¤ò±Û¤¹¤Î¤Í£÷¡×¡Ö»ä¤â¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÚÆ°²è¡§Ç¯±Û¤·¤Î½Ö´Ö¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¸¤¤¬¶á¤Å¤¤¤¿·ë²Ì¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡Ù¡Û ¤â¤¦¤¹¤°Ç¯±Û¤·¤Ê¤Î¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤ò¸«¤¿