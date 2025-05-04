Anastasiia MalenkoMax Hunder[¥­¡¼¥¦ £³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Àè·î¥Ð¥Á¥«¥ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¹â¤Î²ñÃÌ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂçÅýÎÎÉÜ¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢¤È¤Î£³£°Æü´Ö¤ÎÄäÀï¤¬ÀïÁè½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿Àµ¤·¤¤Âè°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Àè·î