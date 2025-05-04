2024Ç¯¤Ë¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ.jp¡Ù¤ÇÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¡Ö¥Þ¥Í¡¼¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­»ö¤«¤é¡¢º£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤1ËÜ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2024Ç¯12·î7Æü¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡Ö²ð¸îÊÝ¸±»ö¶È¾õ¶·Êó¹ð¡Ê»ÃÄê¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ6Ç¯8·îËö»þÅÀ¤ÎÍ×²ð¸î¡ÊÍ×»Ù±ç¡ËÇ§Äê¼Ô¿ô¤Ï¡¢718.5Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¡¢²ð¸î»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Æ¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î²ÏËÌÈþµª¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ¹´üÀï¤Î²ð¸î¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤Ë¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤È¡¢¤½