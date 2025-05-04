»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢¸½Ìò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë³ÊÆ®µ»»²Àï¡£¡È¥¦¥¶¶¯¡É¤Î¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥àÄÌ¤ê¡¢¥¦¥¶¤µËþºÜ¤Î¥È¥ê¥Ã¥­¡¼¤ÊÆ°¤­¤äµÒÀú¤ê¤Ç³Î¤«¤ÊÄÞº¯¤ò»Ä¤¹¤â¸µK-1²¦¼Ô¤Î¡ÈÀïØË¤Îº¸¥Ï¥¤¡É¤Ç¾×·â¤ÎKOÉé¤±¡£²¿ÅÙ¤â¥Þ¥Ã¥È¤ËÅ¾¤¬¤µ¤ì¤ë¶ì¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡ÈÀïØË¤Î¥Ï¥¤¡É¤Ç¾×·âKOÉé¤±¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë5·î4Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖRIZINÃËº×¤ê¡×¤Ç¡¢Ä«µ×ÂÙ±û¤È¥¦¥¶¶¯¥è¥·¥ä¤¬ÂÐÀï¡£½øÈ×¡¢¥è¥·¥ä¤¬ÊÑÂ§¹¶·â¤Ç¡È³Ê¾å¡É¤ÎÄ«µ×¤ò²×Î©