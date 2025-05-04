4Æü¤Ï¡Ö¤ß¤É¤ê¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£Å·¹Ä¤´°ì²È¤¬¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¸æ½ê¤¬¤¢¤ë¹Äµï¤Î¿á¾å¸æ±ñ¤Ç¡¢¼«Á³´Ñ»¡²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¼«Á³´Ñ»¡²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¤¿¤Á4Æü¸áÁ°¡¢¹Äµï¤Î¿á¾å¸æ±ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¼«Á³´Ñ»¡²ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿Ìó30¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿á¾å¸æ±ñ¤Ï¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±¿Í¤Î¼ê¤ò¤«¤±¤Ê¤¤·Á¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ò´Þ¤à6000¼ï¶á¤¯¤ÎÆ°¿¢Êª¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤ÏÀìÌç²È¤ÎÀâÌÀ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤ÆÅÔ¿´¤Î