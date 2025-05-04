¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢²¿ÅÙ¤«2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢Ç¯¤Îº¹¸òºÝ¤«¡©¶¦±é¤«¡©¤ÈÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤È¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡£¥¢¥Ê¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÁ°Æü¤Ç¤¢¤ë¸½ÃÏ»þ´Ö4·î29Æü¤Ë¡¢ºÆ¤Ó2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ªPeople¤Ë¤è¤ë¤È¡¢29Æü¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤Æ¡¢¥È¥à¤ÎÁà½Ä¤¹¤ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤«¤é¹ß¤ê¤ë¥¢¥Ê¤Î»Ñ¤ò¼Ì¿¿¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¥È¥à¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à