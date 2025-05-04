²¹ÀôÃÏ¤ä¥À¥à¸Ð¤Î¥¢¥¯¥»¥¹Ï©Àþ¤È¤·¤ÆÆø¤ï¤¦JR¸ãºÊÀþ¡£¤½¤Î±èÀþ¤«¤éÂç¤­¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¡¢µðÂç¤Ê¡È¸ÅÂå¿ÀÅÂ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤ò¤â¤Ã¤¿¡Öµì±Ø¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤³¤¬¡¢¸ãºÊÀþ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£¸ãºÊÀþ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡Öµì±Ø¡×¤È¡È¸ÅÂå¿ÀÅÂ¡É·²ÇÏ¸©¤Î½ÂÀî±Ø¤«¤éÀ¾¤Ø¡¢¸ãºÊÀî±è¤¤¤ÎÅÔ»Ô¤ò·ë¤ÖJR¸ãºÊÀþ¡£½ªÅÀ¤¬¹Ô¤­»ß¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë55.3km¤â¤Î¡ÈÌÕÄ²Àþ¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁðÄÅ²¹Àô¤äËüºÂ²¹Àô¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÃ´¤¤¡¢Åìµþ¤«¤éÅÅ¼ÖÆÃµÞ¤¬Ä¾ÄÌ¤¹¤ë´Ñ¸÷Ï©Àþ¤Ç