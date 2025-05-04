µþ²¦Â¿ËàÀî±Ø¤ò³Ë¤Ë¤·¤¿ÃÏ°èºÆ³«È¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê²èÁü¡§¥ê¥Ó¥¿¡ËÅìµþ¡¦Â¿Ëà¥¨¥ê¥¢¤Çº£¡¢¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤Å´Æ»Ï©Àþ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ïµþ²¦ÁêÌÏ¸¶Àþ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ä´ÉÛ¡ÊÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¡Ë¤È¶¶ËÜ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¡Ë¤ò·ë¤Ö22.6¥­¥í¡£ÃíÌÜ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤À¡£¶¶ËÜ¤Ë¤Ï¥ê¥Ë¥¢¤Î¡Ö¿ÀÆàÀî¸©±Ø¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¡£µþ²¦ÁêÌÏ¸¶Àþ¤Ï¡¢¾­Íè¤Î¥ê¥Ë¥¢¥¢¥¯¥»¥¹Ï©Àþ¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¡£¡Ú»²¹Í¡Û¥ê¥Ë¥¢¡Ö¿ÀÆàÀî¸©±Ø¡×ÊóÆ»¸ø³«