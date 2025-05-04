¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÎÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ¤¬¡¢°ìºÝÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö£µ·î£³Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè35Àá¤Ç¡¢¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï¿û¸¶Í³Àª¡Ê¥Ù¥ó¥Á³°¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£¤¹¤Ç¤Ë¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±»Î¤Î´é¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢£²¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢£±¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿21Ê¬¤Î¾ìÌÌ¤À¡£¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¦¥§¥Ö¼ç¿³¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥¢¥æ¡¼¤¬¸òºø¡£¥¦¥§¥Ö¼ç¿³¤ÏÆ¬Éô¤Ë·ã¤·¤¤ÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë³Ê¹¥