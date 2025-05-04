º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö5·î3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÆüÉÕ¤ò¤Þ¤¿¤®¿¼Ìë¡£¸áÁ°1»þ¤ò²á¤®¤¿¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£5²ó98µå6°ÂÂÇ4Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Çº£µ¨7ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼1¾¡¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡ÚÆ°²è¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç»°¿¶Ã¥¤¦¡ªÁê¼êÂÇ¼Ô¤Ï¼ê¤ò½Ð¤»¤º¸½ÃÏ»þ´Ö¤Ç¸á¸å10»þ21Ê¬³«»Ï¡£¹ß±«