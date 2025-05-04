¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ 3-10 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê5·î3Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¿¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«8¹æÃÆ¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë´ÑµÒ¡Ö¥ï¥ª¡ª¡×¶Ã¤­¤ÎÉ½¾ð¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÇÂè8¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£Å¨ÃÏ¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Î´ÑµÒ¤¿¤Á¤ò¶½Ê³¤Î±²¤Ë´¬¤­¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢7ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤ÇÇ°´ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹º´¡¹ÌÚÏº´õÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¡£¹ß±«