¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï£²£°£°£°±ßÊ§¤Ã¤¿¤é³ÆÃÏ¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤ªÆÀ¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤¬ËÜÍè¤ÎÀ©ÅÙ¤Î°Õ¿Þ¤È¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤â½½Ê¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå»Ô¤ä²£ÉÍ»Ô¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ê¤É¤Ç¤ÏÀÇ¶â¤ÎÎ®½Ð¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤âÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Î½»Ì±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤ÇÈ¾Ê¬°Ê¾å¡¢¾å¤ÎÀ¤Âå¤ÏÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤«¤¢¤Þ¤ê¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤Ê¤¤¡£·îÄâÈ¬Êý»Õ¾¢¤¬¤µ