µþÅÔ£±£±£Ò¡¦Å·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë¡¦£Ç£±¡¦ÇÏ¥È¥¯·ãÁöÇÏ¡á¥Ö¥í¡¼¥¶¥Û¡¼¥ó²áµî£±£°Ç¯¤Î¤¦¤Á¡¢ºå¿À³«ºÅ¤ò½ü¤¯£¸²ó¤ÏµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥­¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê£±£¶Ç¯¡¢£±£·Ç¯¡Ë¡¢¥Õ¥£¥¨¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Ê£±£¹Ç¯¡¢£²£°Ç¯¡Ë¤¬Ï¢ÇÆ¡£¥«¥ì¥ó¥ß¥í¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥°¥é¥ó¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥Ü¥ó¥É¤¬Ê£¿ô²ó¡¢ÇÏ·ô¤ËÍí¤à¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼Í¥°Ì¤Î°ìÀï¤Ç¡¢ºòÇ¯¾å¤¬¤ê£Î£Ï£±¤ÎµÓ¤Ç£²Ãå¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤³¤ÎÇÏ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¯¤ë¡£Á°¾¥Àï¤Îºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¤Ï¹Ô¤­µÓ¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¥¹¥í