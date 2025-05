ASPに新メンバーとして元3期BiSのイコ・ムゲンノカナタが加入し、8人組の新体制がスタート。新体制初のツアーとなる<Acid Suspicious Parental Tour>が5月3日(土)大阪・Yogibo META VALLEYより開幕した。本ツアーは8月15日(金)東京・LINE CUBE SHIBUYAまで全国19公演が行われる。新メンバーの加入は、WACK主催ツアー<Could you still be WACKiNG TOUR>ファイナル公演である3月30日(日) 愛知・Zepp Nagoyaにて電撃発表され、<A