image:Amazon.co.jp ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ëUGREEN¡Ê¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È·¿µÞÂ®½¼ÅÅ´ï¡ÖNexode RG¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¡£2¿§Å¸³«¤Î¡ÖNexode RG 30W¡×¤È¡ÖNexode RG 65W¡×¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î´é¤ËÁêÅö¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥¯¥ê